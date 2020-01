Häufig wird von Regierungskritikern darauf verwiesen – so auch in den Kommentarspalten von TE – dass der Deutsche ja selber Schuld sei, wenn sein Wahlverhalten darauf schließen lässt, dass er nichts anderes wolle, als was er aktuell bekommt von Habeck bis zur ewigen Kanzlerin (Umfragehoch). Wenig überraschend bröckelt dieses Bild dieser haushohen Zustimmung für die

Der Beitrag Das paradoxe (Wahl)verhalten der Deutschen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.