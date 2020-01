Die Fähigkeit Apples, sich ständig neu zu erfinden, wird von einigen schon als echtes Kunstwerk gesehen. Dieses Kunstwerk hat heute aber nicht ausgereicht, die Kurse am Gesamtmarkt noch weiter nach oben zu bewegen. Immerhin aber haben die starken Quartalszahlen des iPhone-Verkäufers für eine willkommene Ablenkung von den Sorgen über eine Ausbreitung des Coronavirus gesorgt. Unter dem Strich hat sich der Deutsche Aktienindex damit lediglich seitwärts bewegt.

Die Anleger sind weiter darauf trainiert, Rücksetzer zu kaufen. Danach kommt die Erholung. Erst wenn sich an diesem Verhalten etwas ändert und das System nicht mehr funktioniert, wird es spannend. Soweit sind wir aber noch nicht. Noch ist keine Veränderung im Anlegerverhalten zu sehen. Auch der jüngste Rücksetzer wurde gekauft und jetzt warten die Investoren die Quartalszahlen von Microsoft, Facebook und Tesla ab, um neuen Input zu bekommen.



Das Virus beeinflusst weiter andere Finanzmärkte der Welt, vor allem die asiatischen Börsen. Es gibt aber bereits auch schon wieder die ersten Gegenbewegungen bei den Aktien, die in den vergangenen Tagen am stärksten unter die Räder gekommen waren. Es ist ein zaghaftes Aufatmen in einigen Bereichen des Marktes wahrzunehmen.