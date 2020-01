NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch nach einem kurzen Rücksetzer im frühen Handel wieder auf ihren anfänglichen Erfolgspfad zurückgekehrt. Händlern zufolge sorgten die jüngsten, positiven US-Konjunkturdaten und starke Quartalszahlen von Apple für gute Stimmung unter den Anlegern. Im Verlauf steht die US-Notenbank-Sitzung im Mittelpunkt des Interesses. Änderungen an der aktuellen geldpolitischen Richtung werden aber nicht erwartet.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,54 Prozent höher bei 28 878,24 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,30 Prozent auf 3285,91 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,19 Prozent auf 9107,81 Punkte.