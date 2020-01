Afrika-Fondsmanager im Interview: „Investoren unterschätzen Ägypten“

Malek Bou-Diab managt mit dem BB African Opportunities von Bellevue einen Außenseiter. Im Interview erklärt er, warum Afrika heute in jedem Portfolio vertreten sein sollte und Ägypten sein Lieblingsland ist.DAS INVESTMENT: Herr Bou-Diab, warum ist Afrika für Anleger interessant?Malek Bou-Diab: Afrika ist eine riesige Wirtschaftszone, die global kaum integriert ist. Aus weltumspannender und lokaler Perspektive wäre es vorteilhaft, wenn sich das ändert. Chinas Interesse, afrikanische Länder einzubinden, ist wegweisend. Der Erfolg Asiens zeigt, was mit internationalen Handelsketten wirtschaftlich möglich ist.Mit dem BB African Opportunities investieren Sie schwerpunktmäßig in Ägypten. Was sind die Gründe?Bou-Diab: Bei Investitionen in Afrika sind...