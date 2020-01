Der Kakaopreis legte seit Ende Dezember 2019 stark zu. Der veritable Zwischensprint erreichte eine wichtige Zone, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Aus charttechnischer Sicht macht der Preis unverändert einen starken Eindruck. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich zudem einiges getan.

Rückblick. So hieß es in unserer letzten Kommentierung unter anderem „[…] Die Bewegung hat mittlerweile den massiven Supportbereich um 2.400 US-Dollar erreicht. Hier verläuft neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie. Sollte der Kakaopreis darunter abtauchen, würde er aus unserem bullischen Szenario herausfallen und eine Neubewertung der Lage wäre aus unserer Sicht erforderlich. Auf der Oberseite gilt: Gelingt es dem Preis, die 2.520 US-Dollar zurückzuerobern, würde das das Chartbild entspannen. Wichtig wäre jedoch die Rückkehr über die 2.600 US-Dollar.“

Kakao konnte die Zone um 2.400 US-Dollar erfolgreich verteidigen. Im weiteren Verlauf fungierte diese als Sprungbrett für den nächsten Aufwärtsimpuls. Rasch wurde der wichtige Widerstand bei 2.600 US-Dollar geentert, was wiederum zu einem frischen Kaufsignal führte. Erst im Bereich des eminent wichtigen Widerstands bei 2.800 US-Dollar kam die Bewegung (vorläufig) zum Stehen. Gewinnmitnahmen führten Kakao auf 2.700 US-Dollar zurück. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, ein erneutes Abrutschen unter die 2.600 US-Dollar zu verhindern und so den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten.

Die zentrale Unterstützung sehen wir unverändert im Bereich von 2.400 US-Dollar.

Maßgeblichen Anteil an der jüngsten Aufwärtsbewegung dürften die Verschiebungen in der Angebots-Nachfrage-Relation haben. So gab die International Cocoa Organization im November-Bulletin vom 01.12.2019 für das Erntejahr 2018 / 2019 ein Defizit in Höhe von – 21.000 Tonnen an. In den vorherigen Bulletins gingen die Prognosen noch von einem Überschuss aus (+18.000 Tonnen im August-Bulletin; +36.000 Tonnen im Mai-Bulletin).