Kürzlich setzte die Aktie zur erwarteten Attacke auf ihren eminent wichtigen Widerstandsbereich um 18,8 US-Dollar an. Die Rahmenbedingungen schienen nahezu ideal zu sein. Gute Unternehmensnachrichten und ein sehr robuster Goldpreis hätten eigentlich den Weg ebnen sollen. Und in der Tat sah es zunächst sehr vielversprechend aus, doch am Ende stand die Aktie mit leeren Händen da. Dieser Vorstoß endete mit Gewinnmitnahmen. Aktuell scheint sich der Wert neu aufstellen zu wollen. Die charttechnische Ausgangslage ist weiterhin intakt.

Bereits in unserer letzten Kommentierung vom 22.01. hieß es unter anderem „[…] Das Chartbild hat sich aufgrund der jüngsten Erholung aufgehellt. Drohte bis vor kurzem noch der signifikante Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends (grün), so konnte sich die Aktie wieder über diesen „retten“. Mit 18,35 US-Dollar nimmt der Wert nun Kurs auf den massiven Widerstandsbereich um 18,8 US-Dollar. Ein Ausbruch würde ein wichtiges Kaufsignal generieren und noch einmal die 20,0 US-Dollar auf den Plan rufen… Auf der Unterseite hat die Zone 17,3 / 17,0 US-Dollar (inkl. 38-Tage-Linie) nun eine große Bedeutung. Nach wie vor gilt: Sollte die Aktie unter die 16,0 US-Dollar abtauchen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

Die Aktie profitierte davon, dass die Einigung zwischen Barrick Gold und der tansanischen Regierung endgültig unter Dach und Fach sprich ratifiziert ist. Barrick erklärte sich bereit, die in der Einigung vereinbarten Steuerzahlungen in Höhe von 300 Mio. US-Dollar zu leisten. Dafür wird das Ausfuhrverbot für das Gold durch die tansanische Regierung aufgehoben. Damit endete ein immerhin seit 2017 andauernder Streit.

Die Kombination aus guten Unternehmensnachrichten und einem starken Goldpreis reichte jedoch nicht aus, der Aktie den notwendigen Schub zu geben, um die Widerstandszone 18,8 / 19,0 US-Dollar erfolgreich aus dem Weg zu räumen. Stattdessen musste sich die Aktie auf 18,0 US-Dollar zurückziehen. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist jedoch unverändert intakt und die Aktie notiert noch komfortabel oberhalb der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone 17,3 / 17,0 US-Dollar. Damit sind die Voraussetzungen weiterhin gegeben, einen erneuten Angriff auf die Zone 18,8 / 19,0 US-Dollar zu lancieren.