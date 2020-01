Platin hatte kürzlich die Chance, eine wichtige Weichenstellung zu vollziehen. Mehr als ein Achtungserfolg sprang am Ende nicht für das Edelmetall heraus. Dass es nicht so einfach werden würde, thematisierten wir bereits in unserer letzten Kommentierung.

So hieß es im Kommentar „PLATIN - Mit Achtungserfolg, aber…“ vom 26.01. unter anderem „[…] In der Folgezeit legte Platin weiter zu, hebelte die im Bereich 990 US-Dollar drohende Doppeltopformation aus und erreichte schließlich die wichtige Zone um 1.045 US-Dollar, kam zuletzt aber wieder zurück. Der aktuelle Wochenschluss oberhalb der so wichtigen Zone 990 / 1.000 US-Dollar hält Platin weiterhin im Spiel. Dass es dem Edelmetall zwischenzeitlich nicht gelang, den Widerstandsbereich um 1.045 US-Dollar auszuhebeln, gilt es zu bemängeln. Das wäre ein wichtiger Fingerzeig gewesen, so aber bleiben Fragen zurück. In der neuen Handelswoche muss es für Platin darum gehen, den Ausbruch weiter zu manifestieren und sich wieder entscheidend von 1.000 US-Dollar zu lösen. Idealerweise dehnt das Edelmetall die Bewegung wieder über die 1.025 US-Dollar und vor allem über den Bereich von 1.045 US-Dollar aus. Ein signifikantes Abtauchen unter die 990 US-Dollar gilt es hingegen zu vermeiden. Das würde Platin in seinen Aufwärtsbestrebungen empfindlich zurückwerfen…“.

In der Folgezeit manifestierte sich das Konsolidierungsszenario weiter. Platin tauchte unter die so wichtige Zone von 1.000 / 990 US-Dollar ab. Damit wurde Platin aus charttechnischer Sicht erst einmal zurückgeworfen. Für das Edelmetall läuft nun eine wichtige Phase. Das Scheitern an der relevanten 1.045er Marke sowie das Unterschreiten der Zone 1.000 / 990 US-Dollar muss erst einmal „verarbeitet“ werden. Nun gilt es, die Zone 960 / 950 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 38-Tage-Linie erfolgreich zu verteidigen. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt. Die 200-Tage-Linie steigt zügig an und erreicht demnächst den 900er Bereich. Insofern ist die charttechnische Lage so schlecht nicht, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussehen mag. Zudem sollte man mit die potentiell bullische Flaggenformation (rot) weiter verfolgen, in deren Korsett sich die bisherige Konsolidierung pressen ließe.

Kurzum: Eine Ausdehnung der Konsolidierungsbewegung auf 960 / 950 US-Dollar sollte in der aktuellen Phase nicht überraschen. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage notwendig. Auf der Oberseite würde eine möglichst zügige Rückeroberung der 1.000er Marke die Angelegenheit wieder entspannen.