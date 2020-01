Die Aktienmärkte dürften heute schwach in den Handelstag starten, und dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe: erstens die weitere rasante Ausbreitung des Coronavirus in China (Google und Ikea schließen alle Filialen) - alle Vergleiche mit dem SARS-Virus hinken, weil China damals noch nicht so wichtig war und eine Eindämmung des Coronavirus nicht in Sicht ist - China steht faktisch still. Vor den Auswirkungen des Virus hat gestern auch Fed-Chef Powell gewarnt, vor allem der US-Konsum, Exporte und Investitionen hätten sich in der US-Wirtschaft abgeschwächt. Powells leicht pessimistische Aussagen bringen die Anleiherenditen unter Druck - trotz expanisiver Geldpolitik wächst die US-Wirtschaft nur mäßig. Dritte Faktor für eine schwache Eröffnung der Aktienmärkte sind die Facebook-Zahlen..

Das Video "Aktienmärkte: warum es heute nach unten geht!" sehen Sie hier..