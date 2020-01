flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem leichten Kursgewinn von 0,16 Prozent bei 13.345,00 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,90 Mrd. Euro. Die Markteilnehmer hielten sich offenbar zumindest beim DAX vor dem Fed-Zinsentscheid noch mit Neupositionierungen zurück. Die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich wiesen durchweg etwas höhere Kursgewinne auf. Am stärksten konnte der SMI mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 10.859,88 Punkte zulegen. Der EuroStoxx50 ging mit einem Zugewinn von 0,46 Prozent und 3.736,36 Zählern aus dem Handel. An der Wall Street richtete sich der Blick zunächst auf eine Reihe von Quartalszahlen. Außerdem verbesserte das hervorragende Quartalsergebnis von Apple die Stimmung. In Bezug auf das Quartalsergebnis des Dow Jones-Wertes Boeing musste man schon etwas durch die Zahlen hindurchschauen und zwischen den Zeilen lesen, um etwas Positives herleiten zu können. Der US-Konzern der Luft- und Raumfahrtindustrie verfehlte die Konsensschätzungen der Analysten für das vierte Quartal massiv. Anstatt eines Gewinns je Aktie von 1,47 US-Dollar, wurde ein Verlust je Aktie von 2,33 US-Dollar publiziert. Auch der Umsatz von 17,9 Milliarden US-Dollar blieb hinter den Erwartungen von 21,67 Milliarden US-Dollar zurück. US-Unternehmen, die sowohl beim Gewinn je Aktie und auch beim Umsatz positiv überraschen konnten waren am Mittwoch zum Beispiel Dow, AT&T, Corning, Rockwell Automation, Nasdaq, General Dynamics, Mondelez und auch die Dow Jones-Werte McDonald´s und Microsoft. Die führenden US-Indizes Dow Jones und NASDAQ100 notierten nach der Schlussglocke nur mit minimalem Kursgewinn, der marktbreite S&P500 schloss gar minimal im roten Bereich. Die Fed hatte den Leitzinskorridor erwartungsgemäß unverändert belassen.

Am heutigen Donnerstag stehen um 09:55 Uhr die deutschen Arbeitslosenzahlen für den Januar zur Bewertung an. Im weiteren Verlauf des Vormittags werden um 11:00 Uhr für die Eurozone gleichzeitig das Dienstleister-, Industrie-, Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauen, sowie das Geschäftsklima für den Januar und die Arbeitslosenrate für den Dezember ausgewiesen. Die Bank of England (BoE) wird um 13:00 Uhr ihren Leitzins präsentieren und um 14:00 Uhr werden die deutschen Verbraucherpreise für den Januar zu bewerten sein. Aus den USA wird um 14:30 Uhr das BIP für das vierte Quartal 2019 publiziert, sowie zeitgleich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) und die persönlichen Ausgaben im vierten Quartal 2019. Der Handelskalender von der Unternehmensseite ist in Sachen Quartalszahlen wieder prall gefüllt. Am Morgan gab es bereits Jahreszahlen der Deutschen Bank und der DWS, sowie von Shell. Aus den USA berichten unter anderem die Konzerne Coca-Cola, UPS, Verizon Communications, DuPont de Nemours, Amazon.com, Eli Lilly, Danaher Altria, BlackStone Group, Northrop Grumman, Biogen, Visa, Amgen, Thermo Fisher Scientific, Electronic Arts und Western Digital von ihrem jeweils aktuellen Quartalszahlenwerk.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich starke Kursverluste auf und auch die US-Futures notierten zur asiatischen Handelszeit mit Abgaben. Die Börsen in Shanghai und Shenzhen blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.245 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem leichten Kursgewinn von 0,16 Prozent bei 13.345,00 Punkten. Ausgehend vom Rekordhoch des 22. Januar 2020 bei 13.640,06 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 28. Januar 2020 bei 13.163,36 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.402/13.458/13.528 und 13.640 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 13.276 und 13.163 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 13.094/13.051/12.981 und 12.869 Punkten in Betracht.





