Gröschls Mittwochskommentar: 05/2020

"Das Thema der Woche ist und bleibt natürlich das Coronavirus, auch wenn Apple mit den guten Zahlen gestern den Bären unter uns ganz schön eins übergebraten hat, aber sei´s drum. Ist uns eigentlich bewusst, dass Apple inzwischen eine Marktkapitalisierung hat, die höher ist als die der 30 größten an der Deutschen Börse gelisteten Unternehmen zusammen? Fühlt sich irgendwie komisch an, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Überzeugtheit und dem Sendungsbewusstsein, dass Apple Nutzer zeitweise bei der Promotion „ihrer“ Marke an den Tag legen. Weit ist es da nicht mehr zu Rapid (öst. Traditions-Fußballclub mit einer recht überzeugten Fangemeinde) oder zu Scientology, wiewohl Rapid sicherlich nicht so mächtig (um nicht zu sagen gefährlich ;-)) ist.

Aber zurück zum Thema. Wie zu befürchten war hat bzw. breitet sich das Coronavirus weiter aus bzw. es kommen akkurate Zahlen zutage. Heute dürfte die Zahl der offiziell Infizierten die der SARS-Infektionen aus dem Jahr 2003 überstiegen haben. Nach wie vor unklar ist, meiner Ansicht nach, die tatsächliche Gefährlichkeit des Virus. Die veröffentlichten Sterblichkeitsraten deuten jedenfalls nicht auf einen extrem aggressiven Virenstamm hin. Die WHO scheint auch nach wie vor nicht übermäßig aufgeregt, allerdings evakuieren inzwischen die meisten westlichen Staaten (bzw. wissen wir´s von denen) ihre Staatsangehörigen aus den Krisengebieten. Wobei das natürlich damit zusammenhängen kann, dass die Versorgungslage dort immer angespannter wird und man defacto unter Hausarrest steht.

Die chinesische Führung versucht unterdessen alles, um der Weiterverbreitung Herr zu werden und das mit Mitteln, die überall anders auf der Welt sicher nicht funktionieren würden. Man stelle sich vor, London oder Paris, die mit ihren unmittelbaren Einzugsgebieten etwa so groß sind wie Wuhan, würden abgeriegelt. Glaub nicht, dass das leicht wäre… Wo wir dann auch schon beim Kern des (wirtschaftlichen) Problems sind: Die ökonomische Auswirkung auf eine Reihe von chinesischen Industrien, aber natürlich auch auf überregionale Fluglinien, Luxusgütererzeuger etc. ist enorm und das nach dem Quartal mit dem schwächsten chinesischen Wirtschaftswachstum seit beinahe zwei Jahrzehnten. Fürchte wir haben es hier insbesondere wegen der beherzten Reaktion der chinesischen Führung, die mit Sicherheit aus Pandemie-Präventionsgründen die richtige war, mit einem Thema zu tun, das uns noch ein bisserl beschäftigen wird.