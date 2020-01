Volkswagen fällt unter Marke von 170 Euro

Die Aktie könnte direkt Kurs auf den Bereich von 160,00 Euro nehmen, wo sich eine weitere Unterstützung befindet. Das noch offene Gap auf der Oberseite bei 176,40 Euro dürfte wohl nicht so schnell angelaufen werden. Der Abwärtsdruck ist auch im Gesamtmarkt zu stark. Sollte das Gap in den kommenden Handelstage doch noch geschlossen werden, bietet sich in diesem Bereich weiterhin ein Short-Einstieg an.

Trading-Strategie: