PEH Wertpapier AG: PEH Wertpapier AG - Infiziert das Coronavirus die Märkte? PEH-Fondsmanager Martin Stürner sieht keinen Grund zur Panik

- Kapitalmärkte zeigen sich zunehmend resistent gegen globale Virusepidemien

- Einzelne Branchen wie Touristik oder Luftfahrt könnten jedoch negativ betroffen sein





30. Januar 2020, Frankfurt - Die globale Ausbreitung des Coronavirus hält die Welt in Atem.



Mit Blick auf die Folgen für die internationalen Finanzmärkte sieht Martin Stürner, Fondsmanager des PEH EMPIRE Fonds (ISIN: LU0385490817), keinen Grund zur Panik, vielmehr gebe es nach heutigem Stand eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Folgen für die Weltbörsen sehr moderat ausfallen. Die globalen Virusepidemien der vergangenen Jahrzehnte haben nach Einschätzung von Stürner immer schwächere Auswirkungen auf die Finanzmärkte gehabt. Der Fondmanager verweist auf Statistiken, wonach die Börsen nach dem Ausbruch der Infektionskrankheit SARS 2002/2003 noch sehr sensibel und mit deutlichen Verlusten reagiert haben. Der US-Aktienmarkt verlor damals innerhalb von zwei Monaten rund zehn Prozent an Wert. Erst nach zwei Monaten stoppte der Trend. Beim Auftreten der ersten Vogelgrippe 2006 war der Markteffekt bereits deutlich abgeschwächt, der Kursverfall belief sich lediglich auf fünf Prozent. Damals drehten die Aktienmärkte ebenfalls nach zwei Monaten wieder in eine Aufwärtsbewegung. In Folge der Vogelgrippe von 2013 reagierten die Börsen dann praktisch gar nicht mehr.