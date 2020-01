Hollywood hat Netflix den roten Teppich ausgerollt

Wenn es am 10.2. in Los Angeles wieder heißt: „And the Oscar goes to...“, hat Netflix sehr gute Chancen, für die eigenen Produktionen mit dem begehrten Academy-Award ausgezeichnet zu werden. Mit 24 Nominierungen übertrifft der Streaming-Dienst alle anderen Hollywood-Studios.

Die Filme „The Irishman“ und „Marriage Stroy“ gehen sogar für die wichtigste Kategorie „Bester Film“ ins Rennen. Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre machen sich also bezahlt. 2018 gab der Konzern 8 Mrd. US-Dollar für Eigenproduktionen aus, 2019 waren es schon 15 Mrd. Dollar und 2020 dürfte das Budget weiter wachsen. Netflix spielt im Konzert der großen Filmstudios inzwischen eine dominante Rolle.