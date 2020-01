Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag nach einem Test der Cluster-Unterstützung bei 13.160 Zählern nach oben drehte, gelang es am Mittwoch nur temporär, die Erholungsbewegung auszubauen, berichten die Analysten der Helaba.Letztendlich sei ein moderater Aufschlag in Höhe von 0,16% auf 13.345 Zähler zu verbuchen gewesen. [ mehr