Nach den Worten des Chefs der US-Notenbank Fed von gestern Abend sind die Vermögenspreise „etwas erhöht“. Das erinnert stark an den "irrationalen Überschwang", mit dem 1996 sein Vor-Vorgänger Alan Greenspan das Kursgeschehen an den Börsen bezeichnet hat. Powells Worte waren zwar zaghafter und weitaus abgeschwächter formuliert. Allerdings legen sie die Vermutung nahe, dass der Bullenmarkt allen voran an der Wall Street nun offenbar zu einem Risiko in den geldpolitischen Abwägungen der Fed geworden ist.

Vielleicht waren die Kurssteigerungen bei Apple, Tesla und anderen Aktien der Fed dann erst einmal zu viel. Neue Lockerungen wegen möglicher Belastungen durch das Wuhan-Virus kündigte Powell dagegen nicht an. Das weltweite Wachstum habe sich stabilisiert, auch aufgrund der besseren Stimmung in der Handelspolitik. Kurzum: Mehr Geld wird es von der Fed nicht geben. Die Aktienmärkte müssen jetzt lernen, ohne geldpolitische Stützräder weiter zu fahren.

