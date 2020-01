Die Nemetschek Gruppe hält ein Portfolio von 16 Marken, deren zugrunde liegende Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von weltweiten Bau- und Infrastrukturprojekten abdecken. In diesem Bereich ist Nemetschek Vorreiter bei der Digitalisierung und erhöht somit die Qualität im Bauprozess unter anderem durch einen papierlosen Workflow aller am Projekt beteiligten Parteien.

Analysten verschiedener Banken sehen die Sache differenzierter. Die Deutsche Bank sieht die Nemetschek Aktie demnächst bei 80 Euro, was von der Baader Bank angezweifelt wird. Hier wird vielmehr von einem Ziel bei 62 Euro ausgegangen.

Zum Chart

Nach der „Delle“ in der Kursentwicklung - vom Oktober 2018 bis Anfang Mai 2019 - bildete sich eine Seitwärtsrange aus. Diese Range wurde nach 10 Monaten im Dezember 2019 nach oben durchbrochen. Schon am 20. Januar 2020 markierte der Kurs das all time high bei 69,05 Euro. Aktuell ist eine Korrektur bis auf das Retracement bei 62,93 Euro im Gange, nachdem widersprüchliche Analystenkommentare vom 23. Januar bei den Aktionären Zweifel aufkommen ließen. Zwischenzeitlich gab der Kurs am 23. Januar intraday um fast 8 % nach. Am 29. Januar dreht der Kurs exakt auf dem Fibonacci-Retracement von 62,93 Euro nach oben. Ein weiterer Support findet sich auf dem tieferen Retracement bei 59,25 Euro. Als nächstes Ziel gilt es, das all time high bei 69,05 Euro wieder anzulaufen und von dort mittelfristig das Level 78,54 Euro ins Visier zu nehmen.