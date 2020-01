Ein schneller charttechnischer Überblick über die aktuelle Lage bei der Wirecard Aktie. An der Börse wartet man weiter auf die ersten Eckdaten des Unternehmens zum Jahr 2019. In den Vorjahren legte Wirecard solche vorläufigen Zahlen oft Ende Januar vor - so auch diesmal? Zumindest scheint dies an der Börse ein Faktor zu sein, warum Wirecards Aktienkurs derzeit nach der kurzen jüngsten Konsolidierung noch nicht wieder in Richtung ...