Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee: Die Kaffeehauskette hat Starbucks in China überholt - AktienanalyseVor gerade einmal zwei Monaten hatten die Experten vom "ZertifikateJournal" die damals frisch an die Börse gegangene chinesische Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) vorgestellt. [ mehr