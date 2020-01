Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Rekordlauf der Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist gestoppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Schuld sei eine Verkaufsempfehlung der Baader Bank. [ mehr