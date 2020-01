Ungeachtet der prächtigen Vorjahreswertentwicklung zeigte das amerikanische Technologiebarometer seit Jahresanfang satte Dynamik.

28.01.2020 - Ein kräftiges Ausrufungszeichen setzte zuletzt der Nasdaq-Index. Ungeachtet der prächtigen Vorjahreswertentwicklung zeigte das amerikanische Technologiebarometer seit Jahresanfang satte Dynamik. Bereits nach wenigen Wochen liegt der beliebte Index bereits mehrere Prozentpunkte vorne. Neben ersten robusten Quartalszahlen wie z.B. von Netflix und Intel treibt auch die Erkenntnis die Kurse an, dass Zinsanlagen auf absehbare Zeit hin keine sinnvolle Alternative sind - und dies obwohl in den Vereinigten Staaten noch positive Habenzinsen existieren. Freilich verschwindet dieser Eindruck, sobald man auf Realzinsen blickt, denn nach Inflation gibt es auch in Übersee mit Zinsanlagen kaum einen Blumentopf zu gewinnen.

Hinzu kommen noch andere Gründe: Mehr und mehr gelten die Schwergewichte der Nasdaq als ‚sichere Häfen‘. Apple, Google, Facebook oder Amazon gelten mittlerweile als so dominant, dass man sich Gefährdungen ihrer Marktposition kaum noch vorstellen kann. Die Begründungen liegen auf der Hand und klingen plausibel. In der Plattformwirtschaft gelingt es den dominanten Spielern, quasi monopolartige Positionen einzunehmen. Und die Staaten sind zu schwach bzw. unwillig, dagegen im Rahmen ihrer Kartellpolitik vorzugehen. Außerdem handelt es sich überwiegend um Geschäfte mit recht geringer Kapitalbindung, so dass ungewöhnlich hohe Margen auch zu starken Cash Flows führen. Daher ist es kein Zufall, dass Apple, Google, Microsoft und Facebook riesige Geldmarktkonten unterhalten und zudem ständig Aktienrückkäufe vornehmen. Übrigens spielen dabei die Preise für die zurückgekauften Aktien scheinbar keine weitere Rolle. Gekauft wird unabhängig vom Preis. Das mag zwar ökonomisch ausgerichteten Gemütern bizarr vorkommen, entspricht aber dem aktuellen Zeitgeist.