Zweifelsfrei präsentiert sich Facebook als einer der Outperformer im US-amerikanischen Technologieindex NASDAQ 100 und trieb ihn maßgeblich mit an. Mitte 2018 endete für das Wertpapier des Social-Media-Konzerns jedoch die Party abrupt, bis Ende selben Jahres musste das Papier gut 43 Prozent an Wertverlust einstecken. Seitdem aber treiben Investoren die Akte wieder spürbar voran, Anfang dieses Jahres gelang es wieder an die Rekordstände aus 2018 anzuknüpfen und sogar leicht darüber zuzulegen. Nach dem kleinen Dropdown zu Beginn dieser Handelswoche konnte Facebook im gestrigen Handel wieder frische Rekordmarken erobern und stellt womöglich noch ein mittelfristiges Kaufsignal auf.

Harte Landung erwartet

Die steile Rallye seit Oktober letzten Jahres wird in dieser Form nicht endlos weiter gehen können, kurzfristig orientierte Anleger sollten ihre Stopps ein deutliches Stück weit enger anziehen. Trotzdem lässt sich aufgrund des Kurssprungs aus Anfang dieses Jahres für die nächsten Wochen bis Monate Kurspotenzial bis an 240,00 US-Dollar ableiten, mittelfristig könnte Facebook sogar in den Bereich von 255,14 US-Dollar vordringen. So viel zur technischen Sichtweise - fundamental aber rechnen Analysten jedoch aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus mit einem merklichen Dämpfer im ersten Quartal, dies könnte an Facebook nicht spurlos vorbei gehen. Rücksetzer unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 208,77 US-Dollar müssen im heutigen Handel erwartet werden und bergen unmittelbare Rückfallrisiken zurück in den Bereich von glatt 200,00 US-Dollar und die dortige Unterstützungszone aus November/Dezember letzten Jahres. Spätestens am EMA 200 (rote Linie) muss jedoch eine nachhaltige Stabilisierung, damit nicht mittelfristige Verluste einsetzen.