FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag bis zum Mittag nur wenig von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1015 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs Mittwoch auf 1,1001 Dollar festgesetzt.

Der Handel zwischen Euro und Dollar zeigte sich wenig spektakulär. Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen solide aus, konnten dem Devisenhandel aber keine Richtung geben. Wirtschaftliche Frühindikatoren der EU-Kommission deuteten eine konjunkturelle Aufhellung an, während die Arbeitslosigkeit weiter rückläufig war.