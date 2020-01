Die aktuelle Gemengelage wirft dunkle Schatten auf die Industriemetalle. Der deutliche Preisrückgang - etwa bei Kupfer - zwang auch die Aktienkurse der Produzenten zuletzt zum Rückzug. Lundin Mining konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild erheblich eingetrübt. Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 23.12.2019 hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit entwickelte sich noch einmal Abwärtsdynamik. Der massive Unterstützungsbereich um 7,0 CAD stand Anfang Dezember im Fokus. Nach einem erfolgreichen Test drehte die Lundin-Mining-Aktie jedoch wieder nach oben ab. Angetrieben von anziehenden Metallpreisen knackte die Aktie kürzlich die Marke von 7,5 CAD. Mittlerweile hat sich der Wert darüber festsetzen können, sodass nun das April-Hoch aus charttechnischer Sicht die nächste Aufgabe ist, die es zu bewältigen gilt. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre wichtig. Kurzum: Ein Test des April-Hochs scheint in Vorbereitung zu sein. Ob er tatsächlich kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Sollte es jedoch über die 8,0 CAD gehen, würden mit den Widerständen bei 8,5 CAD und vor allem bei 9,0 CAD die nächsten potentiellen Bewegungsziele warten. Auf der Unterseite gilt es, den Bruch der 7,0 CAD unter allen Umständen zu vermeiden.“



In der Folgezeit steuerte die Aktie die 8,0 CAD (April-Hoch) an, musste aber zwei Mal klein beigeben, sprich sie scheiterte mit dem Unterfangen, dieses Niveau signifikant zu überwinden und sich so weiteres Aufwärtspotential zu erschließen. Schnell geriet der Wert daraufhin unter Druck. Die eminent wichtige Unterstützungszone um 7,5 CAD (inkl. kurzfristigen Aufwärtstrend) wurde unterschritten, was das Korrekturszenario zusätzlich befeuerte. Immerhin hielt der Bereich um 7,0 CAD in Verbindung mit der 200-Tage-Linie dem Druck bislang stand.

Unter fundamentalen Aspekten standen in der letzten Woche unter anderem die aktuellen Produktionsdaten für das 4. Quartal im Fokus. Lundin Mining produzierte im vierten Quartal 67.131 Tonnen Kupfer, 38.925 Tonnen Zink und 2.651 Tonnen Nickel. Das Unternehmen erreichte damit die Prognosen für das Gesamtjahr. Allerdings blieben hier positive Überraschungen aus, sodass die Produktionsdaten für keine frischen Impulse sorgten. Die bedarf es aber, um die Aktie aus der prekären charttechnischen Lage zu befreien. Ein signifikanter Rutsch unter die 7,0 CAD sollte tunlichst vermieden werden. Eine Rückeroberung der 7,5 CAD würde die Lage bereits entspannen.