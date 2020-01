S&T-Aktie nimmt Anlauf auf das Allzeithoch - Aktienanalyse

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktie nimmt Anlauf auf das Allzeithoch - AktienanalyseÜber die wiederholten Insiderkäufe von S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT)-Vorstandschef Hannes Niederhauser haben wir in unserer Rubrik "Den Managern auf der Spur" schon vielfach berichtet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr