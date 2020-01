Der Umsatz von Gea Group steigt 2019 von 4,83 Milliarden Euro auf 4,88 Milliarden Euro an. Der Konsens lag bei 4,86 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA vor Restrukturierungskosten soll zwischen 470 Millionen Euro und 480 Millionen Euro liegen. Angekündigt wird zugleich eine Abschreibung auf die übernommene Pavan Gruppe in Höhe von 248 Millionen Euro. Der Restrukturierungsaufwand soll 105 Millionen Euro betragen. Trotz allem will ...