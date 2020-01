Aktie weiter rückläufig

Die fortlaufenden Verluste dürften sich noch eine Weile lang hinziehen, die nächste Zielmarke stellt die Marke von rund 12,00 Euro dar. Darunter dürften noch einmal die Dezembertiefs aus 2018 bei 11,50 Euro in den Fokus geraten, rechnerisches Ziel der SKS-Formation liegt bei rund 10,00 Euro. Wer ebenfalls über sehr profitable Instrumente hierauf setzen möchte, kann sich jetzt das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC2QM2 etwas näher ansehen. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt gut 75 Prozent. Trotzdem sollte noch mit einem möglichen Pullback zurück an das Ausbruchsniveau um 13,70 Euro gerechnet werden. Daher kommen Verlustbegrenzungen erst darüber in Betracht, der EMA 50 (blaue Linie) dürfte aber weitere Anstiegschancen effektiv eindämmen. Für den Fall eines Kurssprungs mindestens über 15,00 Euro dürfte sich das Chartbild merklich aufhellen, dies erscheint unter den gegebenen Umständen jedoch wenig wahrscheinlich.