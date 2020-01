Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In diesem Jahr stehen einige Ereignisse an, die potenziell großen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben werden, so Plus500 in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die entsprechende Volatilität der Kurse bietet Tradern gute Chancen. [ mehr