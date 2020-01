NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder gestiegene Nervosität der Anleger schwappt am Donnerstag auch auf die Wall Street über: Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent tiefer auf 28 610 Punkte. Am Tag zuvor waren zwischenzeitliche Erholungsgewinne letztlich komplett wieder zusammengeschmolzen.

Die Infektionen und Todesfälle durch den Coronavirus in China haben einen neuen Höhepunkt erreicht und setzten zunächst in Asien und dann auch in Europa auch die Finanzmärkte unter Druck. Gesucht sind vor allem vergleichsweise sichere Anlagen wie Gold. Tags zuvor hatte US-Notenbankchef Jerome Powell das Virus als "ernstes Thema" bezeichnet, das wahrscheinlich die Wirtschaft in China und Japan und möglicherweise auch auf globaler Ebene belasten werde.