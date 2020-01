Deka-Prognose: Deutsche Unternehmen schütten fast 50 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus

Grundlage dieser Analyse sind die Dividendenprognosen für die 160 im DAX, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen. „Im Vergleich zum Vorjahreswert von 50,2 Milliarden Euro wäre das ein leichter Rückgang von rund 750 Millionen Euro“, erklärt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DekaBank. „Sowohl bei der absoluten Ausschüttungshöhe, als auch beim Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs, der sogenannten Dividendenrendite, bewegen wir uns aber weiterhin auf sehr hohem Niveau“, sagt der Aktienexperte.

Innerhalb der DAX-Familie (DAX, MDAX und SDAX) werden nach aktuellen Schätzungen 88 Unternehmen (2019: 81) die Dividende erhöhen, während bei 29 Konzernen (2019: 24) die Ausschüttung an die Aktionäre niedriger ausfallen wird als im Vorjahr. Der leichte Rückgang ist nach Einschätzung von Schallmayer mit der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage zu begründen. „Handelskonflikte, Schwächen der globalen Industrie sowie der Strukturwandel stellen Geschäftsmodelle auf den Prüfstand und bremsen die Unternehmensgewinne“, sagt Schallmayer. Somit sei ein leichter Rückgang in der Gesamtsumme der Ausschüttungen nachvollziehbar. „Insgesamt sind die Geschäftsmodelle der Aktiengesellschaften den strukturellen Herausforderungen gewachsen und funktionsfähig. Dies spricht auch künftig für eine relativ konstante und von aktuellen Ertragsschwankungen unabhängige Dividende“, betont Schallmayer. Die Prognose für die Dividendenrendite von DAX, MDAX und SDAX liegt aktuell im Schnitt bei knapp über drei Prozent und damit deutlich über dem, was derzeit etwa mit einem Tagesgeldkonto erreicht werden könnte.

Höchste Ausschüttungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen