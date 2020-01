Makro-Analyse | Warum ein konsistentes Haushaltsdefizit langfristig nachhaltig sein kann

Ein Vergleich der Konjunkturmaßnahmen in China mit denen in Japan in den letzten 20 Jahren liefert eine interessante Fallstudie über Finanzpolitik in der Praxis. Aufgrund der höheren strukturellen Wachstumsrate, einer größeren Produktionslücke und des weniger entwickelten wirtschaftlichen Status, war die finanzpolitische Stimulierung in China wesentlich wirksamer, was bedeutete, dass mehr produktive fiskalische Ausgaben getätigt werden konnten. Auch die Verwendung der Finanzausgaben von China und Japan unterschied sich. Japan war stärker auf soziale Sicherheit fokussiert, China stärker auf Infrastruktur, was tendenziell einen höheren Multiplikator hat.