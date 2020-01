DAX30 erreicht neues Allzeithoch und nächster Tiefschlag für Finanzminister

Die Medien überschlugen sich, als der deutsche Leitindex DAX am 22.1.2020 ein neues Allzeithoch erreichte. Das verdankt er so positiven Nachrichten wie dem Konjunkturoptimismus, Billiggeld der Notenbanken und der Entspannung in Nahost. Zum Handelsstart ging es an diesem Tag für den deutschen Leitindex bis auf 13 615 Punkte nach oben. Damit übertraf das Börsenbarometer das bisherige Rekordhoch von 13 596,89 Zählern aus dem Januar 2018. Im Tageshoch wurden sogar noch 13 640 Punkte erreicht, bevor der DAX dann wieder nach Süden abdrehte und seine Gewinne größtenteils wieder abgab.

Anders als etwa den großen Indizes an der Wall Street fehlte dem DAX lange Zeit die Kraft für einen Sprung auf neue Höchststände. Konjunktursorgen im Zuge des US-chinesischen Handelsstreits, die stark auf Auto- und Chemiewerten lasteten, aber auch der Bankensektor und andere Probleme hatten den DAX kraftlos hinter den anderen internationalen Indizes zurückfallen lassen. An der tonangebenden Wall Street erklimmen die wichtigsten Aktienindizes seit Mitte Dezember immer wieder neue Höchststände. Als Schmiermittel für die Börsen erweist sich insbesondere die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der US-Notenbank. Erst bei einem „signifikanten“ Anstieg der Teuerung werde eine Leitzinserhöhung notwendig, hatte der Fed-Chef Jerome Powell jüngst gesagt. Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren bekanntlich in einem schlechteren Licht erscheinen. Die EZB kann ihre Zinspolitik jedoch gegenwärtig nicht ändern, auch wenn sie mit der einen oder anderen Stellschraube eine rein kosmetische Korrektur ohne große Auswirkungen vornehmen wird.

Noch einsteigen?

Das fragen sich jetzt sicher viele, welche Geld anlegen wollen, angesichts der Rallye an den Aktienmärkten. Die nächsten Tage werden zeigen, ob das neue Allzeithoch gehalten werden kann und ob es sogar noch weiter nach oben geht. Die Medien werden ganz bestimmt besonders laut über die neuen Allzeithochs berichten, was kurzfristig noch mehr Anleger anlocken dürfte.

Werfen wir dazu einen Blick in die jüngste Geschichte: Ähnlich lief das nämlich auch Anfang 2015 und Mitte 2017 ab. Gut gefahren sind die Anleger, die damals eingestiegen sind, jedoch nie. Das Gegenteil war der Fall: Nach ein paar Anfangsgewinnen legte der DAX umgehend den Rückwärtsgang ein und fiel danach noch kräftig weiter. In der Regel dauerte diese Abwärtsstrecke ungefähr ein ganzes Jahr und nahm ein Ausmaß von 25 bis 30 Prozent vom Hoch an. Das waren also schon heftige und nervenaufreibende Verluste für die vom Herdentrieb angelockten (Zu-)Späteinsteiger. Natürlich können wir nicht sagen, wie es dieses Mal ausgeht, aber Vorsicht bleibt in jedem Fall geboten.