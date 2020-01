AURETAS family trust mit neuer Spitze im Aufsichtsrat

Dr. Ostmeier war in seiner Laufbahn unter anderem für die Boston Consulting Group als Unternehmensberater tätig sowie Senior Partner des europäischen Private Equity Investors BC Partners und Senior Managing Director und Partner der Blackstone Group, New York. Zudem war er Präsident des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK). Als Aufsichtsratsvorsitzender löst er Dr. Sven Murmann ab, der das Amt nach fünf erfolgreichen Jahren wie geplant abgegeben hat, um den Aufsichtsrat künftig als Mitglied zu unterstützen. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Dr. Peter Oertmann in den Aufsichtsrat berufen. Der 54-Jährige ist als Unternehmer sowie Unternehmensberater tätig und engagiert sich seit 25 Jahren für Innovationen in der Kapitalanlage. Unter anderem hat er die Asset Management Boutique Vescore gegründet und 17 Jahre lang als CEO geführt. Zudem ist Dr. Oertmann Lehrbeauftragter für Finanzmanagement und Kapitalmärkte an der TU München sowie Lehrbeauftragter für Finanzmarkttheorie an der Universität Basel. Im Aufsichtsrat aktiv sind weiterhin die Unternehmer Lars Zoellner als zweiter stellvertretender Vorsitzender sowie Dieter Ammer. „Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Hanns Ostmeier und Dr. Peter Oertmann zwei äußerst kompetente und erfahrene Persönlichkeiten aus dem Finanzsektor gewinnen konnten“, sagt Dr. Sven Murmann. „Damit wird der bestehende Aufsichtsrat von AURETAS sowohl strategisch als auch fachlich in idealer Weise ergänzt und verstärkt.“

Auch in der Geschäftsführung der AURETAS family trust GmbH stehen die Zeichen auf Erneuerung. So ist Alfred Straubinger zum 31. Dezember 2019 planmäßig von den Aufgaben des geschäftsführenden Gesellschafters zurückgetreten, bleibt im Rahmen der Mandantenbetreuung jedoch weiterhin für AURETAS tätig. Die Verantwortung für das Asset Management übernimmt der geschäftsführende Gesellschafter Randolph Kempcke. Gleichzeitig führt das Unternehmen Gespräche, um eine leitende Position im Fachbereich Vermögensverwaltung neu zu besetzen.

„Alfred Straubinger als geschäftsführender Gesellschafter und Dr. Sven Murmann als Aufsichtsratsvorsitzender haben die Fusion unserer beiden Vorgängergesellschaften begleitet und geprägt – und mit ihrer Kompetenz und strategischen Weitsicht maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung von AURETAS family trust beigetragen. Nach fünf Jahren übergeben sie nun wie geplant den Staffelstab“, sagt Randolph Kempcke. „Mit unserem kompetenten Führungsteam, einem starken Aufsichtsrat als Sparrings-Partner sowie einer stabilen Mitarbeiterschaft an unseren beiden Standorten in Hamburg und München sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere Mandanten auch künftig bei einem modernen und nachhaltig erfolgreichen Vermögensmanagement zu unterstützen.“