Aegon AM Fixed Income Chef: Werden auch die Finanzmärkte vom Coronavirus befallen?

Auswirkungen von SARS und MERS auf die Märkte

In den letzten Jahrzehnten konnten bereits sechs verschiedene Coronaviren beobachtet werden. Einige dieser Viren sind noch immer endemisch. Sie verursachen meist grippeähnliche Symptome und in einigen schweren Fällen eine Lungenentzündung. Die bekanntesten sind SARS (November 2002) und MERS (September 2012), wobei das erste Virus weltweit 8.000 Menschen infiziert hat, während die Schätzung für MERS bei etwa 2.500 Patienten liegt. Aktuell sind etwa 6.000 Personen mit dem Corona-Virus aus Wuhan infiziert. Unter Berücksichtigung der vergleichsweise langen Inkubationszeit für dieses spezielle Virus wird sich die Zahl in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch erheblich erhöhen. Die internationalen Gesundheitsbehörden haben aus früheren Corona-Ausbrüchen gelernt. Sie arbeiten intensiv zusammen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu begrenzen und einen Impfstoff zu entwickeln.

Die unmittelbaren Auswirkungen der vergangenen Gesundheitskrisen auf die Weltwirtschaft waren äußerst gering. Anfang des Jahres 2003 kam es zu einer vorübergehenden Abschwächung des Wachstums in Hongkong, da Geschäftsreisende und Touristen die Region mehrere Monate lang mieden. Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Winter 2002 zwar einen Rückgang von mehr als 10%, dies hing jedoch größtenteils mit dem Platzen der Internet-Blase im Jahr 2001 und deren Folgeerscheinungen zusammen. Die Stimmung an den Aktienmärkten war bereits geschwächt, als SARS im Jahr 2002 die Region China traf. Dies war ein weiterer Grund, weshalb die Aktienkurse weiter fielen. Als das MERS-Virus im September 2012 in die Schlagzeilen geriet, befand sich die europäische Wirtschaft noch mitten in einer Staatskrise, die zu griechischen Zahlungsausfällen und Rettungspaketen für andere Peripherie-Länder führte. Dies war die Hauptursache für die rückläufigen Aktienpreise in der ersten Hälfte