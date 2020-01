Beyond Meat – Chance zum Einstieg?

Nachdem sich die Aktie von Beyond Meat Anfang Januar innerhalb weniger Tage verdoppeln konnte, befindet sich die Aktie in einer volatilen Seitwärtsphase. Zuletzt gab es gemischte Nachrichten rund um Kooperationen mit Fast-Food-Ketten. Aussichtsreich ist die Zusammenarbeit mit KFC. Wir haben das Produktangebot bei Beyond Meat gefiltert und im Turbo-Dienst die spannendsten Produkte präsentiert. Für Bullen eignet sich ein klassischer Turbo-Bull mit moderatem Hebel - JM57V7. Kostengünstig handelbar bei Consors.