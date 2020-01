Das vierte Quartal 2019 war von einer dynamischen Erholung des Kaffeepreises geprägt. Fundamentale Aspekte spielten hierbei genauso eine Rolle, wie die charttechnischen, denn der Kaffeepreis kam aus einer massiven Korrektur und „lechzte“ nach einer Gegenbewegung. Die Zwischenerholung nahm ein beachtliches Ausmaß an, mündete aber zum Jahreswechsel in einem knackigen Preisverfall.

Die Anfänge skizzierten wir bereits in unserer letzten Kommentierung vom 27.12. Darin hieß es unter anderem „[…] Der Kaffeepreis schoss nach oben und übersprang eine Hürde nach der anderen. Im Bereich von 140 US-Cents endete die Zwischenrally schließlich (vorerst). Seitdem wird das Handelsgeschehen von Gewinnmitnahmen dominiert. Im Idealfall spielt sich die Korrektur nun oberhalb von 120 US-Cents ab. Sollte es darunter gehen, wäre das aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. In diesem Fall könnten noch einmal die 114 US-Cents aktuell werden. Aufgrund der jüngsten Preisentwicklung hat sich knapp unterhalb von 140 US-Cents ein markantes Hoch ausgebildet, das zukünftigen Aufwärtsbewegungen zunächst einmal den Weg verstellen dürfte. In der nächsten Zeit erwarten wir eine volatile Seitwärtsbewegung (im besten Fall oberhalb von 120 US-Cents) und somit nach dem ganzen Auf und Ab eine Art Orientierungsphase.“

Der damals skizzierte Idealfall (Korrektur oberhalb von 120 US-Cents) löste sich vergleichsweise rasch in Rauch auf. Auch die 114 US-Cents vermochten es nicht, dem Abverkauf Einhalt zu gebieten. Wie so oft entwickelte sich der Kaffeepreis im Gleichschritt mit dem Brasilianischen Real. Wir hatten bereits des Öfteren die Korrelation an dieser Stelle thematisiert. Sie zeigte sich auch zuletzt.

Dem Kaffeepreis droht nun der Verlust der eminent wichtigen Zone 105 / 100 US-Cents. In diesem Bereich verläuft zudem die 200-Tage-Linie. Der Markt ist deutlich überverkauft. Die Chance auf eine Gegenbewegung wäre mit dem Erreichen der Zone um 100 US-Cents zwar gegeben, doch die hohe Dynamik des Abverkaufs mahnt zur Vorsicht. Ein Durchmarsch in Richtung 90 US-Cents ist daher nicht auszuschließen. Erste charttechnische Entspannung würde eintreten, sollte Kaffee über die 114 US-Cents zurückkehren können.