Die Erholung zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt ist heute unter der Belastung von weltweit fast 8.000 Coronavirus-Infektionen in sich zusammengebrochen. Das sind mehr Infektionen als während der SARS-Epidemie. Die Welt wartet jetzt auf die Stellungnahme der Weltgesundheitsorganisation. Eine Einstufung als weltweiter Notstand wäre eine nächste Eskalationsstufe in dieser Krise.

Einige Anleger hatten sich vielleicht auch gestern Abend Deckungsfeuer der amerikanischen Notenbank wegen des Coronavirus erhofft und wurden enttäuscht. Vielmehr noch: Der Fed-Chef merkte sogar an, dass ihm die Vermögenspreise ohnehin „etwas erhöht“ vorkommen. Ob das lediglich ein Feigenblatt ist, wird die Zukunft zeigen. Immerhin fiel die Inflation im Bericht zum US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal überraschend schwach aus. Das setzt die Fed unter Druck, da sie sich noch weiter von ihrem selbst gesetzten Inflationsziel von zwei Prozent entfernt. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit viele 180-Grad-Wendemanöver der Fed gesehen. Vielleicht sehen wir demnächst das nächste.



Das sinngemäß übersetzte Statement Powells "Aktien sind etwas teuer“ dringt zu einem spannenden Zeitpunkt an den Markt. Der S&P 500 hat in der vergangenen Woche mit rund 3.323 Punkten aus technischer Sicht gerade ein prominentes Kursziel erreicht. Die aktuelle Konstellation im Chart könnte darauf hindeuten, dass die Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern nach Monaten des Anstiegs nun erst einmal ausgeglichen sind. Damit besteht jetzt eine hohe Unsicherheit unter den Anlegern, ob die Rally an der Wall Street zum jetzigen Zeitpunkt fortgesetzt werden kann.



In dem Moment, wo sich das monatelang antrainierte Verhalten der Anleger, Rücksetzer zu kaufen, ändert und eine fast nahtlose Rally-Fortsetzung ausbleibt, wird es spannend. An diesem Punkt könnten wir nun angelangt sein. Die Erholung im Deutschen Aktienindex dieser Woche war ein Fehlsignal. Es kommen keine echten Käufe nach. Bislang hat es der DAX nicht wieder über die Marke von 13.381 Punkten geschafft. Damit besteht das Risiko, dass es morgen Abend auch keinen Monatsschlusskurs darüber geben wird. Das könnte für den Februar eine erhöhte Volatilität bedeuten.