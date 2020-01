Das Handelsgeschehen bei Mais wird bereits seit geraumer Zeit von einer veritablen Handelsspanne geprägt. Noch fehlt es dem Preis an Durchschlagskraft, um sich aus der Umklammerung der Range zu befreien…

Rückblick. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zeichnete sich die Seitwärtstendenzen ab. So hieß am 27.12. unter anderem „[…] Neue Impulse müssen her, um Mais aus der aktuellen Seitwärtsbewegung herauszureißen. Vor diesem Hintergrund sind die Marken 380 US-Cents und 400 US-Cents von großer Bedeutung. Unter die 380 US-Cents sollte es nicht mehr gehen, um die Erholung nicht doch noch zu gefährden, wohingegen ein Ausbruch über die 400 US-Cents noch einmal frischen Wind entfachen könnte und durchaus Bewegungsziele um 415 US-Cents offerieren würde…“

Zuletzt verengte sich die Handelsspanne auf 380 bis 390 US-Cents. Mitunter wird in ausgeprägten Handelsspannen ein gewisses Bewegungspotential aufgestaut, das sich bei passender Gelegenheit, sprich einem Impuls, in die eine oder andere Richtung Bahn brechen könnte.

Der am 10.01. vorgelegte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) wäre so ein möglicher Impulsgeber gewesen, doch die frischen Daten verpufften nahezu wirkungslos. Das USDA korrigierte die Prognosen für die globalen Lagerbestände zu Beginn des Erntejahres 2019 / 2020 sowie für die Produktionsmengen im Vergleich zum Dezember-Report nach oben. Gleichzeitig wurde aber auch die Prognose für die Nachfrage deutlich nach oben korrigiert. Im Ergebnis sollen nun die erwarteten Lagerbestände am Ende des Erntejahres auf 297,81 Mio. Tonnen sinken, nach 300,56 Mio. Tonnen im Dezember-Bulletin.

Kurzum: Mais ergeht sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Spannend wird es, sollte der Preis diese auflösen. Unterhalb der 380 US-Cents würden die wichtigen 360 US-Cents als potentielles Bewegungsziel für diesen Fall warten. Oberhalb von 400 US-Cents könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 415 US-Cents kommen.