Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank stand am Mittwoch (29.01.) im Fokus der Marktakteure. Seit dem Dienstag beriet das Federal Open Market Committee (FOMC) der Fed über die zukünftige Zins- und Geldpolitik. Im Ergebnis beließ die US-Notenbank die Leitzinsen auf einem unveränderten Niveau. Das war mehrheitlich erwartet worden und barg keine große Überraschung. Der US-Dollar zeigte sich in einer ersten Reaktion im Großen und Ganzen ebenfalls von der Entscheidung unbeeinflusst.

Neben der Fed-Leitzinsentscheidung standen zuletzt noch wichtige US-Konjunkturdaten im Fokus, von denen der US-Dollar durchaus profitieren konnte. Bereits am Dienstag (28.01.) wurden die Auftragseingänge langlebiger Güter und wichtige Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch das Meinungs- und Forschungsinstitut Conference Board) veröffentlicht. Diese fielen besser aus als erwartet und stützten den Greenback.

Während der US-Dollar Rückenwind von Daten bekam, sah es für die Gemeinschaftswährung etwas anders aus. Die Daten auf EU-Basis boten das bereits seit geraumer Zeit zu beobachtende ambivalente Bild und konnten dem Euro keinen Schwung verleihen. Gleiches gilt es über die Ergebnisse der EZB-Sitzung aus der letzten Woche zu vermelden. Dabei hätte der Euro aus charttechnischer Sicht Schwung bitter nötig, denn die letzten Handelstage waren von einem ausgeprägten Korrekturszenario bestimmt.

Das Chartbild hat sich in den letzten Handelstagen und –wochen massiv eingetrübt. Dabei startete der Euro durchaus ambitioniert ins neue Jahr und probte gleich den Ausbruch über die 1,12 US-Dollar-Marke. Dieser Ausbruch gewann aber nicht an Höhe. Es mangelte ihm an Durchschlagskraft. Der Euro drehte nach unten ab, unterschritt die 1,12 US-Dollar und tauchte erneut in die etablierte Handelsspanne 1,10 / 1,12 US-Dollar ein. Ein Korrekturszenario übernahm das Ruder. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) ging hierbei genauso verloren, wie das Niveau der wichtigen 200-Tage-Linie. Die Konsequenz aus den ganzen Verkaufssignalen lässt sich aktuell im Test der 1,10 US-Dollar ablesen.

Kurzum: Unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten ist der Euro gegen den US-Dollar in der Defensive. Das Chartbild könnte sich weiter eintrüben, sollte der Euro unter die 1,10 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall würde eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 1,09 US-Dollar drohen. Das aktuelle 52-Wochen-Tief wurde im Übrigen bei 1,088 US-Dollar markiert und stünde in diesem Fall wohl auch zur Disposition. Um für kurzfristige Entlastung zu sorgen, müsste der Euro rasch über die 1,11 US-Dollar zurückkehren.