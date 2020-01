Früher wurden Wasserflaschen auf einfache Art und Weise hergestellt und das Angebot war noch nicht groß genug. Heutzutage gibt es zahlreiche Trinkflaschen, die einen wichtigen Bestandteil in unserem Alltag einnehmen. Wiederverwendbare Wasserflaschen sind besser für die Umwelt und viel kostengünstiger. Welche Funktionen haben die verschiedenen Sorten von Flüssigkeitsbehältern?

Die Überschrift regt einen zum Nachdenken an. Die Flasche besteht aus Mehrwegplastik. Dies ist kein gewöhnliches Plastik. Nach dem „Cradle-to-Cradle“ Prinzip muss das Produkt nicht entsorgt, aufbereitet oder verbrannt werden, sondern wird lediglich ökologisch wiederverwertet. Dafür sorgt der ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und der Kunststoffcode PP5 (Polypropylen), welcher sich ohne Weichmacher und Giftstoffe als gesundheitlich unbedenklich ergibt. Dies soll die Lösung für das Einwegplastik-Problem sein. Die Trinkflasche sollte vor dem Verwenden gründlich gereinigt werden, damit der leichte Plastikgeruch verschwindet. Das Besondere an der Trinkflasche ist die Verschlusskappe, die gleichzeitig als Trinkbecher benutzt wird.

Eine Form von Trinkwasserflasche punktet mit ihrer energetischen Wirkung, in Verbindung mit Wasser. Die sogenannten Edelsteinwasserflaschen sind auf dem Markt aktuell sehr bekannt. Diese füllt man mit Edelsteinmischungen, bestehend aus beispielsweise Amethyst, Rosenquarz und Bergkristallen. Außerdem sind die Edelsteine von Glas umgeben, damit sie zeitlich unbegrenzt im Wasser stehen können, ohne dass es zur Verkeimung der Steine kommt. Verbraucher schwören auf die Heilsteine. Denn jeder der einzelnen Steine soll eine heilende Wirkung haben. Die Steine Rosenquarz und Amethyst sind dazu da, um inneren Frieden und Herzenskraft zu bringen. Der Bergkristall gilt als Stein der Klarheit und der Wahrnehmung. Außerdem soll er die Wirkung der anderen Edelsteine deutlich verstärken. Abgesehen von ihren heilenden Wirkungen, treten sie als echter Hingucker auf und bestehen aus Glas. Unternehmen wie Sanpuro setzen auf Glasflaschen, da sie umweltfreundlicher sind und man dadurch bewusst Plastik vermeiden kann.

Wasserflaschen mit integriertem Früchtesieb

Trinkflaschen mit Obsteinsatz sind zurzeit sehr beliebt, da sie der ideale Begleiter für unterwegs sind. Dadurch ist es leichter gesund zu trinken und es wird nicht zu monoton, da man seine Getränke mit verschiedenen Früchten anreichern kann. Außerdem sind sie ein guter Ersatz zu den bereits bekannten Limonaden, die zwar sehr schmackhaft erscheinen, jedoch viel Zucker enthalten. Mit der Trinkflasche hat man etwas Vitaminreiches und Zuckerarmes für den Alltag. Für die Reinigung wird das Sieb heraus- und anschließend wieder hineingeschraubt.

Faltflaschen – welche Funktionalitäten stecken dahinter?

Man kennt die Situation, dass wenig Stauraum in der eigenen Tasche oder auf Reisen in dem Rucksack vorhanden ist. Da kommt die faltbare Flasche ins Spiel, wie der Name es bereits sagt, ist sie eine zusammenklappbare Flasche. Sie öffnet und schließt sich wie ein Akkordeon. Die Faltflasche besteht aus Vollsilikon mit einem Schraubverschluss und einem Schnabeldeckel. Der Mittelring der Flasche ist starr, sodass die Flasche beim Trinken weder komprimiert noch bewegt wird. Die Faltflasche besitzt besondere Eigenschaften. Wenn man sie klein zusammenlegt, ist sie weiterhin dicht.

Selbstreinigende Trinkflasche – Licht als Lösung?

Konsumenten haben heutzutage hohe Ansprüche an Trinkflaschen. Die eine Wasserflasche soll ökologisch, wiederverwertbar sein und der Inhalt soll lang genug kalt oder warm bleiben. Einige Hersteller haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine Trinkflasche zu konzipieren, die sich selbst reinigt. Das ist für manche eine enorme Erleichterung im Alltag. Denn manchmal bemerkt man muffige Trinkflaschen, nachdem man die Flasche des Öfteren benutzt hat. Bakterien haben es dann leicht sich festzusetzen. Der Hersteller LARQ arbeitet mit UV-C-Licht, um Viren und Bakterien abzutöten. Dabei ist die Lampe wieder aufladbar und reinigt die Flasche und das Wasser innerhalb von 60 Sekunden, dies passiert automatisch oder manuell 6-mal pro Tag. Das Konzept soll dieses Jahr starten.

