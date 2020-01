Die Scale-notierte Nanogate meldet einen Großauftrag eines deutschen Premiumfahrzeugherstellers. Man werde künftig Komponenten in höchster optischer Qualität für das Front-Design von E-Fahrzeugen des Autobauers liefern, kündigt das Unternehmen aus Göttelborn am Donnerstag an. Die Komponenten sollen den Kühlergrill ersetzen, so Nanogate. „An den noch nötigen Anpassungsinvestitionen beteiligt sich der Kunde in erheblichem ...