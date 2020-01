WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag tiefrot geschlossen. Der ATX fiel um 32,05 Punkte oder 1,02 Prozent auf 3101,48 Einheiten. Inmitten einer sehr schwachen internationale Börsenstimmung ging es auch für den heimischen Markt merklich tiefer. Als das belastende Thema galt erneut die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Trotz drastischer Maßnahmen steigt die Zahl der Corona-Infizierten in China immer weiter an.

In Wien rutschten die Aktien von Frequentis, FACC und Zumtobel mit Verlusten von jeweils mehr als drei Prozent ans untere Ende der Kursliste.