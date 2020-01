Kürzlich gab GW Pharmaceuticals die vorläufigen und ungeprüften Umsatzeckdaten für das vierte Quartal 2019 bekannt. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Konzerns ist für den 25. Februar angekündigt.

Im Fokus der Eckdaten stand natürlich die wichtige Frage: Wie haben sich die Verkaufszahlen des cannabidiolbasierten Präparats Epidiolex® entwickelt? GW Pharmaceuticals gab die vorläufigen Umsätze im vierten Quartal mit insgesamt etwa 108 Mio. US-Dollar an. Davon entfallen allein 104 Mio. US-Dollar auf Epidiolex®. Der Umsatz für das Gesamtjahr soll bei ungefähr 309 Mio. US-Dollar liegen, davon allein 296 Mio. US-Dollar durch Epidiolex®. Zum Vergleich ein Blick auf die Geschäftszahlen für das dritte Quartal: Nachdem der Verkauf von Epidiolex® im zweiten Quartal knapp 68,4 Mio. US-Dollar in die Kassen des Unternehmens spülte, waren es im dritten Quartal bereits stolze 86,1 Mio. US-Dollar. Auf den ersten Blick eine ordentliche Wachstumsrate, doch offenkundig nicht ordentlich genug für die (damals) hohen Erwartungen. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Umsatz im dritten Quartal in Höhe von 90,97 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig wurde ein Nettoverlust in Höhe von knapp -13,8 Mio. US-Dollar (EPS -0,04 US-Dollar) ausgewiesen. Mit den nun für das 4. Quartal kolportierten knapp 104 Mio. US-Dollar würde sich der Pharma- und Biotechkonzern an die Marschroute halten. Dieses Mal wurden die zu erwartenden Zuwächse durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen; womöglich auch ein Ergebnis bzw. eine Folge des mittlerweile ermäßigten Kursniveaus der Aktie.

Die Ausbildung des Doppelbodens im Bereich von 96 US-Dollar markiert den vorläufigen Tiefpunkt der ausgeprägten Korrektur. Knapp ein halbes Jahr zuvor (genauer gesagt im Mai 2019) attackierte die Aktie noch die 200 US-Dollar.

Der erste Schwung der jüngsten Erholung ist mit dem Erreichen der 120er Marke abgeebbt. Ein erfolgreicher Ausbruch über dieses Widerstandsniveau hätte womöglich noch einmal für neue Impulse gesorgt, so aber blieb die Tür zu. Idealerweise bleibt der aktuelle Rücksetzer auf den Bereich um 110 US-Dollar begrenzt. Hier verläuft derzeit auch die 38-Tage-Linie. Sollte es darunter gehen, muss eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 100 / 96 US-Dollar einkalkuliert werden. Ein Ausbruch über die 120 US-Dollar würde hingegen das Chartbild weiter entspannen.