Wie reagieren Aktienmärkte auf menschliche Katastrophen wie den Ausbruch von Epidemien? Wie aussagekräftig sind hier historische Vorbilder wie die SARS-Epedemie (2002/2003) oder die Spanische Grippe (1918-1920)? Und was sagen uns die stark fallenden Rohstoffpreise und die fallenden Renditen der Anleihemärkte über das, was da auf die Aktienmärkte zukommen könnte? Die Verluste dort halten sich (noch?) in Grenzen, so richtig ernst scheint vor allem die Wall Street die faktische Abkoppelung der global zweitgrößten Volkswirtschaft, China, nicht zu nehmen. Die heutigen Zahlen zum US-BIP zeigen die Achillesversen der USA genau auf - daher war Jerome Powell gestern bei seiner Pressekonferenz deutlich pessimistischer als bei der letzten Fed-Sitzung..

