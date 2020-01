Die beindruckende Vorstellung der Tesla-Aktie geht offenkundig nach Veröffentlichung der Q4-Daten vom Mittwoch in die nächste Runde. Allen Unkenrufen zum Trotz lieferte Tesla Quartalsergebnisse, die die Anlegerherzen höher schlagen ließen. Das Kursfeuerwerk, das dann kurz nach der Veröffentlichung im nachbörslichen Handel einsetzte, setzte sich im regulären Donnerstagshandel fort.

Mit Blick auf die zurückliegende Rally war es eigentlich kaum vorstellbar, dass die Aktie von diesem exponierten Niveau ausgehend noch ein Kursfeuerwerk wird abbrennen können, doch sie tut es.

Entsprechend zurückhaltend kommentierten wir die Lage unmittelbar vor den Zahlen in der Kommentierung vom 27.01. Darin hieß es unter anderem „[…] Die beiden zentralen Aspekte unserer letzten Kommentierung haben weiterhin Bestand – zum einen ist die Bewegung nach wie vor stark überkauft, aber zum anderen lassen sich keine belastbaren Anzeichen eine Top-Bildung ausmachen. Begrenzte Rücksetzer gab es zwischenzeitlich durchaus, doch kamen diese nie über dieses Stadium hinaus. Konsolidierungs- oder gar Korrekturtendenzen sind bislang Fehlanzeige. Dass der Aktienkurs vor den Zahlen weiter unter Dampf steht, könnte daraufhin hindeuten, dass in Bezug auf die Zahlen eine gewisse Erwartungshaltung herrscht. Tesla muss liefern. Aus charttechnischer Sicht hat der Kurs eine veritable Fahnenstange ausgebaut. Die potentielle Fallhöhe ist beachtlich. Idealerweise hält der Bereich 550 / 500 US-Dollar etwaigen Rücksetzern Stand. Unter die 435 US-Dollar sollte es unserer Meinung nach nicht gehen, anderenfalls ist die Lage neu zu bewerten.“

Tesla konnte die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich übertreffen. Das Unternehmen erzielte im Dezemberquartal einen Umsatz in Höhe von 7,38 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal (Umsatz: 7,23 Mrd. US-Dollar) ist es ein Plus von knapp 2 Prozent. Tesla gab den Nettogewinn im Berichtszeitraum mit 105 Mio. US-Dollar an; nach 140 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2018. Auch weitere Parameter wie etwa das adjustierte EBITDA oder die Entwicklung des free cash flow konnten überzeugen.

Müßig zu erwähnen, dass die Aktie mit dem aktuellen Kursfeuerwerk die bereits überkaufte Lage verschärft hat. Die Gefahren, dass die Aktie überhitzt, sind nicht von der Hand zu weisen, aber bislang fehlen belastbare Anzeichen einer Top-Bildung. Das Ganze erinnert ein wenig an die Phase Ende Oktober, als die überraschend positiv ausgefallenen Q3-Daten der Aktie Beine machten. Die Aktie ist aktuell in neue Sphären vorgestoßen. Rücksetzer spielen sich weiterhin idealerweise oberhalb von 550 / 500 US-Dollar ab. Bereits ein Abtauchen unter die 600er Marke wäre unserer Meinung nach aber als Warnsignal zu bewerten…