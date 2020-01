Die jüngsten Handelsstunden jedenfalls zeigen einen deutlichen Kursanstieg. Noch gestern waren die Aktien auf etwas weniger als 20,50 Euro gesunken, um bis zum Mittag am Mittwoch 21,30 Euro zu erreichen. Damit stellt sich ein neues Kursziel ein, so die Analysten.

Infineon konnte am Mittwoch mit einem Plus von fast 2 % die Spitze im Dax erklimmen. Die Aktie dürfte davon profitieren, dass Apple stark geliefert hat. Das Kult-Unternehmen aus den USA hatte am Vortag gute Zahlen präsentiert und damit auch die Phantasie im Chip-Segment insgesamt angeregt.

Vorsicht allerdings ist aktuell durch das Coronavirus geboten. Das Virus dämpft die Euphorie rund um Apple und dessen Zahlen, insofern Analysten befürchten, die weltweite Wirtschaftstätigkeit allgemein würde sich eindämmen und die iPhone-Absätze in China speziell könnten sich reduzieren. Die Stimmung ist und bleibt dennoch gut.

Aufwärtstrend ist wieder erreicht

Damit hat das Wertpapier wieder einen Aufwärtstrend erreicht. Die statistischen Kennzahlen zeigen, dass die Wertentwicklung relativ kontinuierlich nach oben weisen kann. Denn die Kurse sind in einem Monat nun um 4 % gestiegen und in drei Monaten um gut 16 %. Innerhalb eines Jahres ging es nach einer Delle im Frühsommer 2019 um insgesamt 8 % nach oben. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren mit einem Plus von 115 % sogar überdurchschnittlich abgeschnitten.

Fazit: Aus statistischer Sicht sind die jüngsten Entwicklungen ein deutliches Signal dafür, dass sich die Aktie im Aufwärtstrend befindet.

Charttechnisch deutliche Gewinne

Auch die Charttechniker sehen bei der Aktie weiterhin einen klaren Aufwärtstrend. So hat die Aktie mit den jüngsten Kursentwicklungen der vergangenen Tage eine Aufwärtstrendgerade bestätigt und verlängert. Seit Anfang Oktober schiebt sich der Kurs entlang steigender Tiefpunkte, ausgehen von 16 Euro, in relativ starkem Tempo aufwärts. Die dabei entstandene Aufwärtstrendgerade dient in Höhe von nun 20,80 Euro als Unterstützung, heißt es.

Zudem habe sich die Notierungen kurzfristig gleich mehrfach bei jeweils etwa 21 Euro wieder nach oben gewendet. Dies gilt unter Chartanalysten als Beleg dafür, dass sich hier eine kurzfristig gültige Unterstützung findet, die zusätzlichen Schutz bietet.

Dabei steigen die Kurse seit Monaten innerhalb eines stabilen Aufwärtstrendkanals nach oben. Das wiederum hemmt die Kursentwicklung etwas. Das bisherige Wachstumstempo innerhalb dieses Kanals lässt vermuten, dass sich der Kurs nur in Schüben Richtung 25 Euro entwickeln wird.

Fazit: Charttechnisch betrachtet ist der Aufwärtstrend intakt und durch die jüngste Kursbewegung sogar relativ stabiler geworden.

Bankanalysten sind überzeugt

Auch die Bankanalysten zeigen sich nun von der Aktie relativ überzeugt. Der Befund bei den meisten Häusern lautet, die Aktie solle „gekauft“ werden. 65 % der Analysten haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während 25 % dafür plädieren, den Titel lediglich zu halten. 10 % votieren zudem für einen Verkauf, womit sich dennoch unter dem Strich weiterhin deutlich mehr Kaufsignale in diesem Segment ergeben.

Die technischen Analysten wiederum sehen die Aktie in einem relativ deutlichen Aufwärtstrend. Maßstab ist der gleitende Durchschnittskurs verschiedener Zeiträume. Die 200-Tage-Linie etwa verläuft bei 17,90 Euro und ist damit mehr als 17 % vom aktuellen Aktienkurs entfernt. Die 100-Tage-Linie bei 18,82 Euro konnte gleichfalls deutlich distanziert werden. Hier beträgt der Abstand zwischen Aktienkurs und Trend-Indikator aktuell gut 11 %.

Am Mittwoch nun konnte auch die letzte maßgebliche Trendlinie wieder überkreuzt werden: Der GD20, der bei 21,3 Euro verlief. Insofern sind alle Börsenampeln nach Meinung der technischen Analysten aufwärts gerichtet. Verstärkend kommt hinzu, dass das Momentum in verschiedenen Zeiträumen „positiv“ ist und die relative Stärke nach Levy gleichfalls in unterschiedlichen zeitlichen Betrachtungsweisen positive Kursentwicklungen nahelegt. Damit ist das Bild aktuell rund.

Die möglichen Kursziele belaufen sich aktuell auf das höchste Kursniveau der vergangenen 15 Jahre. Am 9. März 2009 hatte Infineon einen Kurs von 25,49 Euro markiert und seither einige Male knapp verfehlt. Das Potenzial bis dahin errechnet sich zu fast 17 %, womit die Aktie auch aus dieser Sicht nach dem Handel am Mittwoch noch als attraktives Target gilt. Formal hat Infineon durch die jüngsten Kursgewinne nun deutlich besseres Terrain erreicht.