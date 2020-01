Vonovia gilt als das Sinnbild der „Miethaie“, die von den explodierenden Mieten profitiert haben. Deshalb war das Unternehmen zum einen politischen Schauattacken – Stichwort: Mietpreisdeckelung und sogar Enteignung – ausgesetzt und musste zum anderen erst vor wenigen Tagen einen Anschlag auf das Bürogebäude in Kiel hinnehmen. Diese Vorgänge haben jedoch auf die harten wirtschaftlichen Facts keinen Einfluss.

Solange die Mietpreise tendenziell steigen oder zumindest auf hohem Niveau verharren, macht Vonovia beste Geschäfte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Analysten für das laufende Geschäftsjahr erwarten, liegt tendenziell nahe bei 10 und teils sogar unterhalb von 10. Dies ist – basierend auf hohen Gewinnerwartungen – eine ausgesprochen niedrige Bewertung.

Dass die Mieten weiterhin steigen werden, ist den politischen und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet. Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nach der jüngsten weiteren Nullrunde bei den Leitzinsen angekündigt, dass die Zinsen für längere Zeit niedrig bleiben können. Zudem rechnen Beobachter und Analysten damit, dass auch das Anleihen-Aufkaufprogramm für einen längeren Zeitraum fortgesetzt wird. Mit anderen Worten: Die Zinsen werden sehr niedrig bleiben, was wiederum die Immobilien-Darlehen auf teils weniger als 1 % Zins p.a. gedrückt hat.

Diese günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten haben über eine robuste Zunahme der Darlehensaufnahme die Immobilienpreise bundesweit über Jahre kräftig aufwärts getrieben und damit die Mieten explodieren lassen. Jüngste Meldungen, wonach die Mietpreis-Steigerungen nun ihr Ende gefunden hätten, sind mangels Signifikanz noch nicht einmal sonderlich aussagekräftig. Solange die Zinsen niedrig bleiben, sind die Gewinnschätzungen, wie über das niedrige KGV angedeutet, bestens.

Damit ist der Kurs, der am Mittwoch das nächste Allzeithoch erreichte, allein aus wirtschaftlichen Gründen bereits gerechtfertigt. Weiteres Potenzial ergibt sich aus der Erwartung, dass die Ergebnisse 2019 tatsächlich besonders stark gewesen sein dürften. Die Hauptversammlung findet am 20. Mai statt, wobei dort eine Dividendenerhöhung auf 1,57 Euro je Aktie vorgeschlagen werden wird. Dies entspricht derzeit einer Dividendenrendite von fast 3 %, die damit gleichfalls überdurchschnittlich hoch ist.

Die Ergebnisse der ersten drei Quartale 2019 sind ohnehin bekannt. Das Operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern, in diesem Segment FFO genannt, ist um gut 11 % gestiegen. Dabei waren die Mieteinnahmen von 1.393,3 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 1.527,0 Millionen Euro gestiegen, was die Durchsetzungsfähigkeit am Mietmarkt unterstreicht.

Bankanalysten würdigen die Zahlen derzeit mit einer mehrheitlichen Kaufempfehlung. Etwa 75 % aller Bankanalysten sehen den Wert als „Kauf“, 25 % als „Halt“.

Charttechniker sehen im nun erreichten Allzeithoch eher die Chance auf weiter steigende Kurse. Innerhalb der vergangenen vier Wochen war es für die Aktie um gut 7,4 % aufwärts gegangen. In drei Monaten gewann der Titel 10,2 % und in einem Jahr 18,5 %. Das bedeutet, der Aufwärtstrend ist sowohl charttechnisch wie auch statistisch betrachtet relativ stetig und keinesfalls übertrieben wie bei anderen Hypewerten.

Der Aufwärtstrend stützt sich seit September auf eine Aufwärtstrendgerade, die entlang steigender Tiefpunkte jetzt bei etwa 48 Euro noch Unterstützung bieten sollte. Zudem hat sich in Höhe von 47,50 Euro eine massive Hürde etabliert, die jetzt, nachdem der Kurs darüber hinausgeschossen ist, eine weitere Haltezone bietet.

Nach oben sind keine Hindernisse mehr wahrnehmbar, womit der Kurs in den kommenden Handelssitzungen beste Chancen auf einen Anstieg beispielsweise bis zu 60 Euro hat, da die Kursdynamik sich zuletzt beschleunigte.

Die technischen Analysten sind ähnlich optimistisch. Immerhin konnte der Wert vor kurzem den GD200 überwinden, der das langfristige Signal für die Messung eines Aufwärtstrends darstellt. Dieser Indikator hat sich momentan bei 45,99 Euro festgesetzt. Auch die mittelfristige Indikation ist durch den bei 46,99 Euro etablierten GD100 positiv. Selbst kurzfristig findet sich der Aktienkurs im Aufwärtsmarsch. Die 38-Tage-Linie hat 48,91 Euro erreicht.

Sowohl das Momentum wie auch die relative Stärke nach Levy zeigen zudem in verschiedenen zeitlichen Dimensionen einen Aufwärtstrend an, der moderat, aber deutlich ist. Insofern sind alle Vorzeichen bei Vonovia nun auf „grün“ gestellt.