2020 dürfte für Manz ein sehr wichtiges Jahr werden. Man sollte in den kommenden elf Monaten wichtige Aufträge aus den Bereichen Solar und Energiespeicher erhalten. Für den Solarbereich sehen die Experten von Pareto Securities mehrere positive Aspekte. So werden CIGS-Module immer effizienter. Auch verbessert sich der Photovoltaik-Markt in China. Die Bemühungen der EU im Batteriemarkt können auch als positives Indiz für die ...