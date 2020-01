Goldman Sachs stockt seine Position bei Wirecard in diesen Tagen immer weiter auf. Dabei geht der Großteil der Anteile aber nicht auf normale Aktien zurück, vielmehr werden von den Amerikanern diverse Instrumente gehalten.Lag der Anteil von Goldman Sachs an Wirecard vor dem 22. Januar bei 13,4 Prozent, so waren es zu diesem Stichtag 13,45 Prozent. Man hatte sich von fast allen bis dahin gehaltenen Aktien (0,51 Prozent) getrennt ...