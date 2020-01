Fazit

Wer in den aktuellen Zeiten erfolgreich an den Rohstoffmärkten partizipieren möchte, muss mit der deutlich gestiegenen Volatilität klarkommen. Ein weiterer Abschwung des rötlichen Metalls ist noch bis in den Bereich von 5.400 US-Dollar möglich, eine engmaschige Beobachtung des Rohstoffs bleibt aufgrund wechselnder Impulse unerlässlich. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF8UKP ließe sich hieran durchaus gewinnbringend partizipieren. Die mögliche Rendite-Chance beträgt bis zu 80 Prozent, der vorgestellte Schein dürfte dann im Bereich von 0,70 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte noch oberhalb der Mehrfachhürde von 5.800 US-Dollar angesetzt werden, im Zertifikat ergibt sich dadurch ein potenzieller Stoppkurs von 0,29 Euro. Vorzugsweise sollte in solchen Marktphase noch mit kleineren Handelsgrößen hantiert werden.