In der letzten technischen Besprechung vom 27. Januar 2020: „ BMW: Das hat keine gute Entwicklung genommen! “ wurde auf die regelkonforme Aktivierung einer bärischen SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 71,60 und 77,06 Euro hingewiesen. Nur wenig später setzte sich das Wertpapier des bayerischen Automobilkonzerns in die gewünschte Richtung in Bewegung und arbeitete die vorgegebenen Ziele um 66,00 Euro bravourös ab. Nun aber liegt das Papier auf einer Mehrfachunterstützung bestehend aus den Höchstständen aus September letzten Jahres und einem zuvor überwundenen Abwärtstrendkanal. Diese Gemengelage könnte durchaus für eine Stabilisierung und anschließend Erholungsbewegung sorgen.

Gewinne sichern!

Zwar kann noch von keiner nachhaltigen Trendwende in dem Wertpapier von BMW gesprochen werden, die Wahrscheinlichkeit auf einen Rebound zur Oberseite nimmt aber zu. Kursgewinne bis in den Bereich von zunächst 67,00 Euro wären durchaus vertretbar, einen ersten großen Widerstand findet das Wertpapier bei 68,00 Euro vor. Gelingt es auch über dieses Niveau zu springen, könnte sogar ein Kurslückenschluss mit Gewinnen zurück an 69,37 Euro anstehen. Zeichnet sich in den nächsten Handelsstunden folglich eine nachhaltige Stabilisierung ab, kämen wieder Long-Positionen infrage, hierzu kann beispielsweise auf das mit einem Hebel von 11,2 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR35VN zurückgegriffen werden. Rücksetzer unter 64,00 Euro würden hingegen für einen weiteren Ausverkauf in Richtung der Oktobertiefs bei 61,37 Euro sprechen, darunter müsste mit einem Test der Jahrestiefs aus 2019 bei 58,04 Euro gerechnet werden.